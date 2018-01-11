«Сделаем Египет снова великим»: зачем Каиру столько оружия

В течение последнего десятилетия Египет, несмотря на экономический упадок, потерю регионального влияния и отсутствие внешних врагов, усиленно инвестирует деньги в свою армию. Наращивание военного потенциала Египта значительно увеличилось после 2013 года, когда к власти в стране пришел Абдель-Фаттах ас-Сиси, отмечает в своей статье военный историк Иерусалимского института стратегических исследований Ягиль Хенкин.

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Военные закупки

Именно на период президентства ас-Сиси приходится большинство дорогостоящих покупок Египта. Так, с 2010 года Каир приобрел 387 американских танков M1 Abrams: к 2016 году на вооружении египетской армии состояло уже 1360 этих боевых машин, что, например, почти в три раза больше предполагаемого регулярного (не резервного) танкового арсенала армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также Египет приобрел у США 762 колесных бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAP), которые успешно показали себя в боях в Афганистане и Ираке, а также использовались для борьбы с ячейками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на Синайском полуострове.

Кроме того, Египет активно развивает и военное сотрудничество с Россией. В 2015 году Каир заключил с Москвой сделку на сумму $1 млрд на покупку российских систем ПВО С-300ВМ «Антей-2500» (SA-23 Gladiator — по классификации НАТО). Другая сделка, на покупку 50 многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29, как ожидается, завершится в 2020 году.

В 2014 году Египет подписал контракт на $1 млрд с Францией на строительство четырех корветов типа Gowind-2500.

Наиболее заметным военным приобретением Египта стали два французских вертолетоносца типа «Мистраль» весом 21 тыс. тонн. Изначально эти корабли предназначались для России, но сделка была заморожена из-за ситуации в Крыму. В результате египтяне купили их за $1,06 млрд (Россия была готова заплатить $1,53 млрд).

Опасения Израиля

«Это действительно выгодная цена, если закрыть глаза на то, что Египет испытывает финансовые трудности, или то, что это крупнейшие корабли такого рода на Ближнем Востоке и в Африке. До этой сделки никто не думал, что Египет нуждается в таких кораблях», — пишет Ягиль Хенкин.

В египетском флоте поясняли, что корабли будут использоваться для обеспечения охраны газовых месторождений и для борьбы с терроризмом. Хенкин назвал это решение «удивительным», потому что оно радикально отличается от концепции охраны газовых месторождений, например, в Израиле, где их защищают катера и системы ПРО, а не разведывательные вертолеты, «прилетающие с вертолетоносцев, которые могут перевозить сотни солдат и высаживать их на вражеских берегах».

Приобретение Египтом морских и воздушных судов также исключает то, что страна готовится к сценарию городского восстания.

Для их пресечения, по мнению исследователя, было бы логичнее инвестировать в БПЛА и бронированные легкие транспортные средства, а не в корветы и вертолетоносцы.

Эксперт также отмечает, что Египет уже более 35 лет не ощущает на себе агрессии со стороны «естественного врага» арабских стран — Израиля. Мирный договор между Каиром и Тель-Авивом был подписан в 1979 году в США. За мирное соглашение с еврейским государством Египет раскритиковали в арабском мире. Документ подорвал региональный статус Египта и его экономическое положение (во многом это было обусловлено отсутствием в стране крупных запасов нефти), пишет эксперт. Вместе с тем соглашение оказалось стабильным, и, несмотря на обострения отношений (например, во время нападения Израиля на ядерный реактор в Ираке в 1981 году, второй палестинской интифады и в период правления в Египте «Братьев-мусульман» (организация запрещена в России)), так и не было отменено.

Несмотря на это, в Израиле опасаются, что наращивание военной мощи Египта со временем может положить конец его холодному миру с Израилем. Однако, по мнению Хенкина, это надуманный сценарий:

«Конечно, у Израиля есть законный страх, что некоторые в Египте по-прежнему воспринимают его как врага.

Я понимаю, почему у Израиля есть страх в отношении некоторых египетских военных закупок, но не думаю, что у египтян есть какие-то планы на конфликт с Израилем», — пишет он.

Внешние угрозы

«Египет никогда не переставал считать себя важной страной. Нынешняя значительная военная мощь Египта в определенной степени проистекает из этого самоощущения», — говорит эксперт. С ним согласен Офир Винтер, научный сотрудник израильского Института исследований национальной безопасности. По его мнению, за счет военных закупок Египет хочет стать «ведущей силой в арабском мире».

«Другое объяснение [усиления армии Египта], которое я слышал, — это необходимость повысить имидж египетского режима — «сделать Египет снова великим», — заявил он изданию Defense News, переиначив предвыборный слоган президента США Дональда Трампа.

По мнению Хенкина, купленные у Франции вертолетоносцы предназначены для того, чтобы позволить Египту быстро развертывать свои силы в регионе Персидского залива, так как в настоящее время вооруженные силы страны не способны к быстрому развертыванию ни на море, ни в воздухе.

В отличие от израильского исследователя, программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Руслан Мамедов считает, что в регионе существует достаточно угроз, на которые Египту приходится отвечать.

Помимо террористических группировок на Синайском полуострове, Каир также видит для себя угрозы с запада (Ливия) и с юга (Судан и Эфиопия).

«Отдельно стоит вопрос об обеспечении безопасности будущей добычи и доставки египетских месторождений, а также безопасности судоходства в Суэцком канале и Аденском заливе, учитывая ситуацию в Йемене и Сомали. Все это требует постоянного внимания», — добавил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Разочарование в США

Что касается стран арабского мира, Египет традиционно считался государством с наиболее боеспособной армией и относительно современным вооружением, говорит Мамедов. «В последние годы Египет активно закупает вооружения, диверсифицируя поставки и не опираясь только на одного из партнеров по ВТС. Так, например, Египет приобретает французские, американские, российские вооружения и технику», — отметил он.

Об этом также говорит Хенкин. По его мнению, Египет не хочет быть обязанным ни одному поставщику, поэтому приобретает широкий ассортимент оружия как у США и Франции, так и у Китая и России. Вместе с тем он отметил, что соглашение, разрешающее российским ВВС использовать египетские базы и воздушное пространство, которые Каир и Москва подписали в конце 2017 года, может иметь огромные геополитические последствия для региона.

У Египта всегда была очень диверсифицированная политика в области военных закупок, но в последнее время на египетском рынке вооружений Россия заняла лидирующее положение, сказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко.

По его словам, присутствие России на этом рынке резко повысилось после «арабской весны».

«Во время «арабской весны» и конкретного внутриполитического кризиса в Египте США просто-напросто сдали своего верного союзника [бывшего президента Египта] Хосни Мубарака. Следствием этого разочарования Египта в США стала переориентация закупок с американского вооружения на российское», — пояснил эксперт.

Наращивание закупок вооружений началось еще в последние годы президентства Мубарака, а при ас-Сиси они выросли радикально, отмечает Макиенко. По его оценкам, сейчас Египет получает российские вооружения на сумму около $1 млрд в год, а в некоторые годы — на сумму ближе к $2 млрд. «По стоимости, я думаю, мы обошли американцев, но по сегментам [рынка вооружений] мы разведены», — добавил собеседник «Газеты.Ru».