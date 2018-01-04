«Аэродром Хмеймим подвергся минометному обстрелу»

На авиабазу России в Сирии Хмеймим в канун Нового года было совершено нападение. Об этом говорится в сообщении российского Минобороны. «31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — рассказали в министерстве, цитирует ТАСС.

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В то же время в ведомстве опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о материальном уроне при атаке. «Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк.

Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщило, что накануне Нового года — 31 декабря 2017 года – российская авиабаза Хмеймим, находящаяся на территории провинции Латакия на западе Сирии, подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов. Вследствие нападения было уничтожено как минимум семь самолетов: четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72, писало издание. Ранения могли получить более десяти военнослужащих. Также якобы был разрушен склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

За день до этой атаки Министерство обороны России сообщало об 11 случаях нарушения режима прекращения боевых действий в сирийских зонах деэскалации, сообщал RT. По информации специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за сутки факты стрельбы были отмечены в провинциях Латакия и Алеппо.

Общая ситуация в сирийских зонах деэскалации конфликта расценивается сторонами как стабильная. Стрельба со стороны боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) носила беспорядочный характер, отмечали в департаменте информации военного ведомства России.

Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Россия начала формировать постоянную группировку на военных базах в Хмеймиме и Тартусе, передает ФАН.

28 декабря зенитные комплексы «Панцирь-С1», стоящие на вооружении российской армии, отразили внезапную ракетную атаку террористов на Хмеймим.

Боевики, предположительно, находились в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Ракеты были выпущены из района населенного пункта Бдама — сразу три ракеты пошли в сторону аэродрома ВКС РФ.

Одна из них упала и взорвалась, не долетев до Хмеймима — возле города Джабла. Две другие ракеты были сбиты российским ЗРПК «Панцирь-С1» на подлете к авиабазе. Согласно информации телеграм-канала Directorate 4, занимающегося освещением войн на Ближнем Востоке, обстрел вели боевики одной из банд так называемой «Сирийской свободной армии».

Сразу же после атаки в воздух по тревоге были подняты российские вертолеты — они начали патрулировать район, из которого был произведен запуск ракет.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что атака боевиками российской авиабазы 28 декабря была невозможна без участия США.

«Абсолютно убежден, что атака боевиками российской базы в Сирии была невозможна без участия США – и в данном случае все равно, идет ли речь о их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете», — написал сенатор в фейсбуке.

По его словам, на территории, контролируемой правительственными войсками, боевиков нет, и так как коалиция США заявила об их разгроме, то на территории Сирии боевики «отсутствуют в принципе».

«Просто США, как это, увы, водится за ними, говорят неправду. Я не утверждаю, что атака российской базы Хмеймим осуществлялась непосредственно боевиками с американских военных баз в Сирии. Это было бы, говоря современным языком, чересчур стремно. В то же время очень даже вероятно, что речь идет о боевиках, подготовленных и вооруженных американской стороной», — добавил Клинцевич.