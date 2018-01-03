Российский вертолет разбился в Сирии

Два пилота российских ВКС погибли в результате падения ударного вертолета Ми-24 «Крокодил» в Сирии. Авария произошла по причине технической неисправности, сообщает Министерство обороны РФ.

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Вертолет выполнял перелет на аэродром Хама, но упал, не долетая 15 километров до места назначения, передает ФАН.

В Минобороны отметили, что никакого огневого воздействия на вертолет не было зафиксировано, его не обстреливали — ни с земли, ни с воздуха. При этом один из членов экипажа выжил при падении воздушного судна.

«При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь»,

— сообщили в Минобороны РФ.

Трагедия произошла 31 декабря 2017 года. Теперь общие потери российских Вооруженных сил в ходе операции в Сирии составляют 51 человек.

В конце прошлого года появилась информация, что еще один вертолет Ми-24 ВКС РФ якобы упал возле поселка Хувейсис в сирийской мухафазе (провинции) Хомс. Боевики группировки «Джабаль Шейх Муджахидин» утверждают, что подбили российский вертолет 4 ноября 2017 года.

Видеозапись, на которой запечатлен вертолет с одним горящим двигателем, была опубликована 30 ноября. Согласно другой версии, причиной падения вертолета стали технические неполадки, сообщил телеграм-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов на Ближнем Востоке.

Ми-24 является самым распространенным в мире ударным вертолетом — всего произведено более 3,5 тыс. «Крокодилов». В сентябре 2015 года эскадрилья из 12 Ми-24П ВКС России была развернута в Сирии на авиабазе Хмеймим.

Российские потери в Сирии

10 октября 2017 года произошла трагедия с участием отечественного самолета — два пилота фронтового бомбардировщика Су-24 не успели катапультироваться и погибли после того, как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим.

2 октября в госпитале в Москве от ран скончался полковник морской пехоты Валерий Федянин — под автомобилем, где находился русский офицер, взорвался заложенный фугас. По сведениям Минобороны, полковник занимался доставкой гуманитарной помощи в провинции Хама.

23 сентября от ранений скончался генерал-лейтенант российский армии Валерий Асапов — он попал под минометный обстрел, находясь на командном пункте Сирийской арабской армии, выступая в качестве военного специалиста и помогая сирийским командирам.

В ходе операции по освобождению города Дейр-эз-Зор двое контрактников Армии России также погибли под минометным обстрелом со стороны боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).

Общая же численность россиян, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии, составляет около 50 тыс. человек. Об этом 28 декабря рассказал президент России Владимир Путин.

«За два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч наших офицеров и солдат», — заявил Путин на церемонии награждения российских ветеранов антитеррористической операции в Сирии.

По словам Путина, «это представители практически всех воинских профессий: летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, саперы, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы, офицеры органов управления».

Война окончена, но базы остаются

В ходе селекторного совещания военного ведомства РФ 26 декабря министр обороны Сергей Шойгу объявил о начале формирования постоянной группировки российских войск на базах Тартус и Хмеймим в Сирийской арабской республике.

«На прошлой неделе Верховный главнокомандующий [президент РФ Владимир Путин] утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там», — сказал Шойгу.

В российско-сирийском соглашении предусмотрено, в частности, что

одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.

О целях российской армии в Сирии на 2018 год ранее рассказал глава Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. «По военной линии — завершение уничтожения боевиков «Джебхат ан-Нусры» и иже с ними. Часть боевиков этой террористической организации находится в зонах деэскалации», — заявил Герасимов. Второй задачей начальник Генштаба назвал перевод «военного решения вопроса в политическое русло».