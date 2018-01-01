США защитят трансгендеры

С нового года американские трансгендеры могут подавать документы на поступление на военную службу в вооруженных силах США. Об этом в конце декабря заявил Пентагон, после того как стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа решила не обжаловать решение суда, заблокировавшего введенный американским лидером запрет на службу сменившим гендер в армии США.

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«В соответствии с постановлением суда министерство обороны готово открыть доступ к приему на военную службу для заявителей-трансгендеров 1 января», — цитирует Reuters заявление пресс-секретаря Пентагона Хизер Бэбб.

8 декабря Пентагон опубликовал служебную записку, в которой впервые раскрыл детали того, как трансгендеры будут проходить службу в армии, сообщала газета The Wall Street Journal.

Согласно документу, новобранцы, в случае, если пол, с которым они себя идентифицируют, отличается от пола, указанного в их свидетельстве о рождении, будут записаны в армию с указанием предпочтительного для них пола. Для этого заявителям необходимо предоставить свидетельство о рождении, а также судебное постановление или паспорт с указанием пола, с которым они себя соотносят.

В Пентагоне отмечают, что такой возможностью могут воспользоваться в том числе и те, кто еще не завершил медицинские процедуры по смене пола. Те заявители, которые не указали при подаче документов предпочтительный для них пол, будут причислены к тому полу, который указан в их свидетельстве о рождении.

Мужчины и женщины, уже прошедшие операцию по смене пола, смогут подать документы на военную службу не ранее чем через 18 месяцев после процедуры. За это время они должны показать, что после операции являются физически и эмоционально стабильными.

Распределение комнат для проживания военнослужащих и ванных комнат, стандарты роста и веса, порядок медицинских осмотров и требования к нижнему белью будет определяться в соответствии с гендерной идентичностью человека, даже если он имеет «анатомические характеристики пола при рождении», говорится в документе.

Многолетний запрет на службу в армии для трансгендеров в июле 2016 года снял министр обороны в администрации экс-президента США Барака Обамы Эштон Картер. Распоряжение Картера стало продолжением его политики по обеспечению равного доступа к службе для всех американцев.

Изучить вопрос притеснения трансгендеров в армии экс-министр обороны распорядился еще в 2015 году, когда только возглавил Пентагон. За почти два года работы на этом посту Картер разрешил занимать любые военные должности женщинам, а пост министра армии (гражданского руководителя сухопутных войск) впервые занял открытый гей Эрик Фэннинг.

Изначально администрация Обамы планировала начать прием документов на военную службу от трансгендеров уже с 1 июля минувшего года, однако министр обороны в администрации Трампа Джеймс Маттис перенес эту дату на 1 января 2018 года.

Однако в июле 2017 года Трамп запретил трансгендерам служить в армии, отменив таким образом решение администрации Обамы. Служба таких людей в вооруженных силах США влечет за собой «огромные» затраты на медицину и «сбои» в работе военных, пояснил американский президент в своем твиттере.

После этого четыре федеральных суда США — в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсайде (пригород Лос-Анджелеса), — издали постановления, которые заблокировали запрет президента как нарушающий конституцию страны.

Республиканец Трамп занимает консервативную позицию по отношению к трансгендерам, в отличие от своего предшественника, демократа Обамы. За первый год своего президентства Трамп уже предпринял несколько шагов по ограничению прав трансгендеров.

Так, в феврале 2017 года, Трамп отменил указ Обамы, который разрешал ученикам-трансгендерам в американских школах посещать туалет в соответствии с тем полом, с которым они себя идентифицируют. Согласно постановлению Трампа, теперь трансгендеры обязаны посещать туалет согласно с тем полом, который указан у них в свидетельстве о рождении.

В том же месяце стало известно, что дочь лидера США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника президента страны, заблокировали проект распоряжения Трампа об отмене указа Обамы 2014 года, который запрещал дискриминацию на рабочем месте в отношении ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры).

Однако в начале октября 2017 года генеральный прокурор США в администрации Трампа Джефф Сешнс заявил, что федеральное законодательство США не защищает трансгендеров от дискриминации на работе. Опубликованное распоряжение Сешнса отменило директивы, изданные при президентстве Обамы, пишет Chicago Tribune.

Как отметил генпрокурор, Закон о гражданских правах 1964 года запрещает дискриминацию на рабочем месте по признаку пола, однако не распространяется на гендерную идентичность. Министерство юстиции США займет эту позицию «во всех предстоящих делах», говорилось в документе.

На данный момент в США не существует такого федерального закона, который прямо запрещал бы дискриминацию на работе в отношении трансгендеров. Однако американская Комиссия равных возможностей найма на работу утверждает, что дискриминацию в отношении трансгендеров можно рассматривать как форму дискриминации по признаку пола, которую охватывает закон.