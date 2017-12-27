Всех на всех: Киев и Донбасс обменялись пленными

В Донбассе завершился обмен пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной. В итоге Донецк и Луганск передали Киеву 73 человека, а взамен украинская сторона отпустила в общей сложности 237 человек.

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При этом изначально планировалось, что Украина выдаст ДНР и ЛНР 306 плененных ополченцев, а в Киев вернутся 74 плененных украинцев. Однако, по некоторым данным, часть пленных отказалась возвращаться в Донбасс с Украины. Приводятся данные в 42 человека. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова, в свою очередь, сообщила, что позже еще два человека отказались возвращаться в Киев в рамках обмена пленными. Однако в общей сложности Киев «недодал» самопровозглашенным республикам 69 человек.

По словам самих ополченцев, во время обмена пленными 165 человек были переданы самопровозглашенной Донецкой народной республике. Представители ДНР, в свою очередь, освободили 58 человек. В самопровозглашенную Луганскую народную республику вернулись 73 человека, а отпущено было 16 украинских пленных. Таким образом, число пленных, освобожденных ДНР и ЛНР, — 74 человека — соответствует предварительным договоренностям.

Процедура обмена пленными шла на территории между подконтрольным Киеву контрольно-пропускным пунктом Майорск и донецкой Горловкой на протяжение всей среды.

под наблюдением представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста (МККК).

Миладин Богетич, официальный представитель украинской делегации МККК, наблюдавший за обменом, рассказал «Газете.Ru», что организаторы процесса изначально ориентировались на многочасовую работу. «Это была самая крупная операция такого рода с начала конфликта на востоке Украины, — объяснил он. — Поэтому все готовились к длительному процессу».

«Представители обеих сторон приехали на КПП «Майорск». Украинская группа была, конечно, гораздо больше: в их списке значилось более 300 имен. То есть всего восемь-девять автобусов. Автомобили остановились за несколько километров до КПП, — рассказал собеседник «Газеты.Ru». — Прибыли представители обеих сторон, которые сначала еще раз сверили списки пленных, подлежащих обмену, их имена и прочие личные данные. Это было довольно долго, учитывая, что мы говорим о более чем 300 именах».

После делегация МККК совместно с представителями сторон конфликта провела с пленными беседы, в ходе которой те имели возможность сказать: готовы ли они вернуться на противоположную сторону. «Мы уже провели один цикл таких интервью за несколько дней до обмена. Тем не менее, сегодня еще несколько человек с украинской стороны изменили свое мнение и попросили остаться», — добавил Богетич.

По соображениям конфиденциальности представитель МККК отказался рассказать, чем объяснили свое желание пленные, решившие отказаться от возвращения на территорию ЛНР и ДНР.

Омбудсмен ДНР Дарья Мороза настояла, чтобы второй этап обмена проводился на территории, подконтрольной Луганску. Автобусы со всеми пленными, находившимися на территории «Украины», вместе с группой по обмену проследовали к КПВВ «Майорск».

Предновогоднему освобождению украинских пленных и плененных Киевом ополченцев ДНР и ЛНР предшествовали длительные переговоры и консультации на высшем уровне: Украины, России, Германии, Франции, РПЦ МП. Вместе с пленными на месте проведения обмена также находились и представители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дарья Морозова и Ольга Кобцева. Процесс обмена удерживаемыми лицами проводили представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Безопасность пленных, подлежащих обмену, а также уполномоченных представителей сторон переговорного процесса и присутствовавших при передаче пленных журналистов обеспечивали сотрудники силовых ведомств.

В соответствии с минскими договоренностям, обмен пленными необходимо производить с использованием формулы «всех на всех».

Однако многих пленных Киев удерживает в статусе особо тяжких преступлений, что по законам Украины не подлежит амнистии. При этом к категории серьезных преступников киевские власти относят, по выражению пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, «самых разных лиц». Так официальный представитель Кремля объяснил наличие многих проблем в вопросе об обмене пленными.

26 декабря глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что подписал указ о помиловании украинских пленных на территории ДНР и намерен передать их Киеву.

Тогда же глава ДНР уточнил, что обмен пленными в Донбассе пройдет в среду, 27 декабря, в 13.00 мск (на самом деле процесс начался на несколько часов позже).

Инициатором долгожданного обмена пленными стал представитель Киева по гуманитарным вопросам и лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. По первоначальной задумке, обмен должен был проводиться в два этапа. На первом стороны должны были обменять людей по формуле: 306 сторонников ДНР и ЛНР на 74 украинских силовиков. На втором же этапе должны быть отпущены еще 80 задержанных Украиной и 20 — ополчением.

Стороны пришли к такому соглашению по итогам встречи в московском Даниловском монастыре. В переговорах также принимал участие патриарх Кирилл — обсуждения по поводу обмена пленными ДНР, ЛНР и Украины проходили при посредничестве РПЦ.

Представитель ЛНР Ольга Кобцева поблагодарила главу РФ Владимира Путина и Русскую православную церковь Московского патриархата за посредничество в переговорном процессе и усилия, приложенные для решения вопроса об обмене пленными в Донбассе.