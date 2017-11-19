Украинских курсантов кормили червями

Военные прокуроры Харьковского гарнизона в связи с расследованием хищений в Харьковском национальном институте Воздушных сил проинспектировали курсантскую столовую и нашли в еде червей и тараканов.

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«С этим невозможно мириться... Понимаю, что после следующих фото будет бешеный шквал критики, но с этим невозможно мириться… Оказывается, что так питаются будущие военные летчики…», — написал на своей странице в фейсбуке главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и приложил соответствующие фото еды курсантов. Он добавил, что от курсантов поступило уже около 20 рапортов на подобное содержимое еды.

По его словам, в связи с результатами проверки прокуратурой были задержаны руководитель института генерал-полковник и его заместитель. 19 ноября суд будет избирать им меру пресечения. Также сотрудниками надзорного органа был составлен рапорт о противодействии со стороны руководства института при проведении обыска в столовой.

В комментариях к посту Матиоса пользователи выразили мнение, что «виновных нужно посадить за решетку».

Анатолий Матиос/facebook.com

«Вешать их мало, этих генерал-полковников», — написала Анна Данилюк. «Ничего вижу особенно в армии не меняется, как кормили в 90-х жуками, муравьями и червями, так кормят и сейчас», — отметил пользователь Олег Анисимов.

Месяцем ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли дело о растрате государственных средств в сумме свыше 150 млн гривен (около 327,6 млн рублей).

В ходе следственных действий были задержаны двое должностных лиц, в том числе заместитель министра обороны Игорь Павловский и глава Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимир Гулевич. На следующий день Павловский и Гулевич были отправлены под круглосуточный домашний арест по месту жительства в Житомире. Судья обязала военного сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Дело было возбуждено по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

На следующий день президент Украины Петр Порошенко осмотрел общежития Вооруженных сил страны в Киеве и попробовал солдатские блюда, приготовленные из сухого пайка. Порошенко, в частности, попробовал борщ.

«Из сухпайка! Представляете? На сегодняшний день ни одна армия мира не использует первое блюдо в сухом пайке. Мы первые», — заявил он.

Порошенко добавил, что очень любит гречку, а также рассказал, что ему повезло, потому что его жена очень хорошо готовит. Также украинский лидер заявил, что не позволит никому воровать в армии и пригрозил, что «руки отрубит».

«Позиция первая — никому не позволю воровать в армии. Тем, кто будет воровать в армии, — отрублю руки. Это позиция президента. Армия — это предмет моей персональной заботы, армия является одним из наших очевидных достижений за три года», — сказал Порошенко.

В августе украинская прокуратура направила в суд обвинительные акты по ряду чиновников минобороны страны, обвиняемых в махинациях с закупками касок и бронежилетов.

«Главной военной прокуратурой направлены в суд обвинительные акты по пяти бывшим и действующим чиновникам минобороны и двум служебным лицам коммерческого предприятия, действиями которых оборонному ведомству причинен ущерб на сумму свыше 34 млн грн», — говорилось в сообщении.

Фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям о служебной халатности и халатном отношении к военной службе. Как установило следствие, указанные лица в разное время подписали ряд договоров на поставки касок и бронежилетов для вооруженных сил Украины по цене с НДС, несмотря на требование законодательства Украины освобождать от НДС военные поставки на период проведения операции в Донбассе. На имущество обвиняемых был наложен арест.

В мае министр обороны Украины Степан Полторак поручил командирам военных подразделений создать среди военнослужащих «атмосферу нетерпимости к пьянству», а профилактику пьянства считать одним из основных направлений работы по профилактике правонарушений.

«Создать в подчиненных подразделениях атмосферу нетерпимого отношения к каким-либо формам пьянства», — говорится в указе.

Командирам поручили провести разъяснительную работу среди военнослужащих, не допускать и немедленно отстранять от службы лиц с признаками алкогольного опьянения. Также к мероприятиям морально-психологического обеспечения в отношении военнослужащих, склонных к употреблению алкогольных напитков, рекомендовано привлекать их родственников.