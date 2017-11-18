Минобороны сбросит вес

Минобороны России решило отстранить от службы военнослужащих, которые страдают ожирением. Соответствующую директиву разослали по всем воинским частям, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.

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«Да, это правда. Была такая директива — всем доведена под расписку. Считаю, что это своевременное решение», — рассказал собеседник агентства.

Информация о том, что российских военнослужащих, страдающих ожирением, проверят на пригодность к военной службе, содержится в приказе начальника отдела кадров Вооруженных сил полковника Евгения Жаворонка, сообщило 16 ноября «УралИнформБюро».

По данным агентства, на военно-врачебную экспертизу отправят военнослужащих, имеющих третью или четвертую стадию ожирения.

По результатам проверки, те военнослужащие, которых признают негодными к службе по состоянию здоровья, будут уволены. Военнослужащих с третьей степенью ожирения уберут подальше от передовой — они получат другие равные воинские должности.

Военно-врачебная комиссию (ВВК) проходят при поступлении на службу и — по требованию гражданина — при увольнении со службы. Кроме того, военнослужащие ежегодно проходят медосмотры, и в случае если у них выявляют проблемы со здоровьем, то они также направляются на военно-врачебную комиссию. У них есть право и самим написать заявление и пройти ВВК. И по ее результатам принимается решение о возможности или невозможности пройти службу.

«Газета.Ru» направила запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать информацию о разосланной директиве об увольнении страдающих ожирением военнослужащих..

«Военнослужащие не останутся недовольными»

«Есть люди, которые освобождаются от призыва, но не освобождаются от воинской обязанности, а есть те, кто освобождаются от воинской обязанности в принципе. Ожирение первой и второй степени в целом не препятствует прохождению службы, а дает лишь незначительные ограничения», — объяснил «Газете.Ru» председатель военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин.

Ожирение третьей степени является основанием для освобождения от призыва, ожирение четвертой степени — для освобождения от воинской обязанности.

С определенными заболеваниями, в том числе ожирением, человек не может проходить военную службу, так как не способен в полной мере выполнять свои обязанности и сдавать нормативы. Однако такие заболевания военный может приобрести и на службе. «Человек может проходить военную службу и потихонечку жиреть. Именно для этого и нужен медицинский контроль», — отметил Тригнин.

Для военнослужащих установлены определенные требования, например, отсутствие судимости, уровень образования. «В данном же случае это требование к состоянию здоровья. Если военнослужащий болеет, то он не может исполнять обязанности военной службы и подлежит увольнению. Если у него ожирение четвертой степени, то на службе такого военнослужащего никто не оставит, неважно, контрактник это или призывник, поскольку эти медицинские требования установлены в том числе и для тех военнослужащих, кто проходит службу по контракту», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».

Кроме того, он отметил, что в такой ситуации военные не чувствуют себя ущемленными в правах, так как при увольнении по состоянию здоровья им выплачиваются компенсации.

«Здесь есть определенная система компенсаций, которая не позволяет военнослужащим чувствовать себя ущемленными. Если по призыву признали ограниченно годным и потом досрочно увольняют с военной службы, то за заболевания, полученные на службе, выплачивается компенсация в размере 50 тыс. руб. За травмы, полученные на службе, в зависимости от их тяжести, уже другие выплаты. Если контрактник имеет десять лет выслуги или состоит в накопительно-ипотечной системе, то за него государство погашает долг по оплате ипотеки», — рассказал адвокат.

По мнению члена Совета по правам человека при президенте России и координатора общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергея Кривенко, инициатива Минобороны носит плановый характер и коснется не рядовым военнослужащих, призывников и контрактников, а военных более высокого звания.

«По всей видимости, это не коснется рядового и младшего состава, потому что молодые и призывники регулярно проходят медосвидетельствование. Ожирение не является распространенной болезнью среди призывников и контрактников, потому что с ним на службу просто не берут», — объяснил он «Газете.Ru».

Он добавил, что каждый офицер также проходит плановое обследование, однако для них действуют более легкие требования к состоянию здоровья. «Но в последние несколько лет в армии ввели зачеты по физкультуре и для руководства», — отметил Кривенко.

Открытой статистики о том, сколько человек были уволены с военной службы из-за ожирения, не существует, однако, по мнению Кривенко, в Вооруженных силах оно не является распространенной болезнью. «Мы видим довольно много кадров из армии по телевизору. Тех карикатурных толстых генералов сейчас давно не видно», — говорит он.

15 ноября в Министерстве здравоохранения сообщили о росте страдающих от ожирения россиян. По данным ведомства, на данный момент лишнюю массу тела имеют 55% мужчин, 60% женщин и 25% детей. При этом мужское ожирение растет быстрее всего: за последние десять лет процент ожирения среди мужчин увеличился почти в два раза.