«США кучу долларов дали ИГ»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сообщает РИА «Новости».

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«США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГ, а сами что сделали? Кучу долларов ИГ дали. Мы не хотим вступать с ними в союзнические отношения по Африну (район Сирии, входящий в состав провинции Алеппо, граничащей с Турцией — «Газета.Ru»). США постоянно нарушали наши договоренности», — сказал Эрдоган.

Однако главным конфликтом между США и Турцией в Сирии является вопрос отношения сторон к силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара причисляет к террористам наравне с ИГ. «Есть также сообщения, что они платят террористам YPG, которым переброшены 3,5 тыс. грузовиков с бронетехникой и другим оружием», — добавил Эрдоган.

Глава Турции подчеркнул, что ситуация в Арфине беспокоит его, поскольку регион находится близ турецких границ и «на 50% он населен нашими арабскими братьями».

«Его надо зачистить от террористов YPG, а потом создать там наблюдательные пункты. Если этого не будет, то на смену одним террористам придут другие, и оккупация продолжится», — подчеркнул Эрдоган.

Глава Турции напомнил, что США обещали способствовать уходу членов PYD (курдская партия «Демократический союз») с освобожденных от террористов территорий в Сирии, однако не сдержали этого обещания. «В Манбидже, в Ракке. Когда мы предлагали вместе там работать, они обещали, что там не останется ни одного члена PYD, не волнуйтесь. И не сдержали слово. Сейчас в США сменилось руководство, но все осталось по-прежнему», — говорит лидер Турции.

По его словам, сценарии, разыгрываемые США не соответствуют союзническим отношениям, существующим между странами. «Если мы вместе входим в НАТО, то это не значит, что мы не можем указывать им на ошибки», — считает Эрдоган.

Он также подчеркнул, что граждане Турции задаются вопросом, что США делают в Сирии. «Вы находитесь в 12 тыс. км от Сирии, а у вас там одиннадцать баз. Зачем вы туда приходите?» — задается вопросом президент Турции.

Эрдоган и ранее выступал против военного присутствия США в регионе. Перед своим визитом в Сочи 13 ноября он призвал Россию и США к выводу войск из Сирии.

«Говорится, что военным путем кризис не решить», — сказал Эрдоган, имея в виду совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Сирии сделанное после их встречи на саммите АТЭС. «Тогда пусть они отзовут своих военных, и решения кризиса будут политическими. Давайте вместе искать пути к выборам там», — сказал он.

Лидер Турции также отметил, что турецкая сторона выступала против ввода войск США в Ирак в 2003 году. «Но они вошли, сказав, что не останутся там. Ушли? Нет. Мир — не глуп. Часто говорится одно, а делается другое, к сожалению. У Америки на севере Сирии пять баз, и еще восемь в других регионах — всего 13. Есть оружие, которое поставила туда Америка. У России в Сирии пять баз. Как быть с этими очевидными вещами?» — возмущался турецкий президент.

Последнее время конфликты и взаимные обвинения в поддержке террористов между участниками военной операции в Сирии стали своеобразной «нормой».

Совсем недавно Минобороны России обвинило США в поддержке террористов ИГ из-за отказа американских военных атаковать отступающие из Абу-Кемаля колонны боевиков. «Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГ для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке», — указывалось в тексте пресс-службы ведомства.

При этом Турцию также обвиняют в создании условий, не позволяющих урегулировать сирийский кризис. В частности, в конце сентября об этом говорил глава МИД Сирии Валид Муаллем. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в наличии террористов в Сирии. «Турция под руководством Эрдогана продолжает свою агрессивную политику в отношении сирийского народа», — отметил он. Дипломат добавил, что Анкара «пребывает в иллюзии того, что терроризм поможет их подрывной деятельности в Сирии».