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Стало известно, как спасатели искали лодку, пропавшую в Охотском море

112: при поисках лодки Пичугиных было осмотрено почти 200 тыс. кв. метров моря

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МЧС России

Спасатели осмотрели порядка 200 тысяч квадратных метров Охотского моря с вертолетов в ходе поисков пропавшей лодки семьи Пичугиных. Об этом пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Помимо прочего, был проверен участок береговой линии длиной около 12 тысяч километров. Были задействованы вертолеты Ми-8 и Robinson, которые не сразу вылетели из-за неблагоприятных погодных условий.

Поиски продолжались с начала августа до середины сентября.

9 августа Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Лодку нашли 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. 46-летний Михаил Пичугин пробыл в открытом море 67 дней. За время своего дрейфа мужчина потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил. Спасенного доставили в больницу Магадана.

Семья Ильи и Сергея Пичугиных обвинила государственные структуры в том, что те халатно отнеслись к поискам пропавших туристов. Родственники заявили, что многократно просили продолжать поиски, но в ведомствах им отвечали, что денег на привлечение вертолетов нет — якобы каждый вылет обходится в 1 млн руб.

Ранее врач рассказала, как мог выжить застрявший в Охотском море турист.

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