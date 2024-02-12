СК предъявил обвинения бывшему директору клиники «Медицина 24/7»

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения бывшему директору и главному врачу клиники «Медицина 24/7» Олегу Серебрянскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В сообщении говорится, что Серебрянского подозревают в нарушении части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг».

По данным следствия, в 2021 году Серебрянский уехал из России, из-за чего был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

10 февраля 2024 года бывшего руководителя медцентра задержали в аэропорту после прилета из Турецкой Республики, после чего он был отправлен в СИЗО.

До этого прокуратура потребовала девять лет колонии главному врачу больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александру Кравченко по делу о коррупции.

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