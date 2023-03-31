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Сбер внедрил собственную графовую платформу

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Пресс-служба Сбера

Сбер внедрил собственную графовую платформу с целью повышения эффективности управления бизнес-процессами на основе больших данных, сообщает пресс-служба банка.

Платформа состоит из 8 сервисов: лаборатория графов, графовые расчеты, единый граф клиентских связей (ЕГКС), онлайн-доступ к графу, визуализация графов, встраиваемая графовая база данных для нестандартных решений, графовые нейронные сети (GNN), Link Prediction.

«Наша графовая платформа встроена в бизнес-процессы корпоративного и розничного кредитования, что позволяет быстро, взвешенно и эффективно принимать решения о выдаче кредитов и их параметрах. Сервисы платформы уже применяются в десятках автоматизированных бизнес-процессов Сбера», — отметил старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

Все сервисы платформы унифицированы, легко взаимодействуют друг с другом и могут быть собраны в любой конфигурации исходя из решаемой бизнес-задачи. В ядре платформы Сбера находится собственная производительная база данных FastGraph, а также open source технологии стека Hadoop.

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