Сайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам

Официальный сайт Российской железной дороги (РЖД) подвергается регулярным DDoS-атакам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

В РЖД отметили, что 26 февраля, возможно, будут фиксироваться сбои в работе портала.

В компании уточнили, кто клиенты могут приобрести билеты не только на сайте, но и через официальное мобильное приложение РЖД.

«Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты», — сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что серверы «Газеты.Ru», «Ленты.ру» и «Рамблера» подверглись массированной DDoS-атаке, которая была выявлена техническими специалистами Rambler&Co. Проблемы с доступом к ресурсам возникли в 14.00 по мск и достигли пика к 16.00 пятницы, 25 февраля.

24 февраля хакерская группировка Anonymous объявила РФ «кибервойну» в связи c событиями на Украине. По данным группировки, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ России якобы объявил критический уровень угрозы кибератак на различные информационные структуры.