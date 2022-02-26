Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию

Социальная сеть Facebook решила ввести запрет на рекламу и монетизацию российских государственных СМИ на своей платформе. Об этом заявил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер, передает РИА «Новости».

«Мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира», — сказал Глейхер.

Он также отметил, что социальная сеть «внимательно следит за ситуацией на Украине» и продолжает помечать государственные СМИ России.

Накануне Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в России за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ на площадке: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру». В ведомстве подчеркнули, что считают соцсеть причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод российских граждан.

До этого один из вице-президентов Meta (ранее Facebook) Ник Клегг рассказал, что компания отказалась выполнять требования российских властей.