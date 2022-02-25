Генпрокуратура признала Facebook причастной к нарушениям прав и свобод россиян

Генеральная прокуратура РФ признала социальную сеть Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод российских граждан, передает пресс-служба ведомства.

В генпрокуратуре заявили, что соответствующее решение было принято «в связи с дискриминационными действиями» администрации этой соцсети (принадлежит американской компании Meta Platforms Inc.) по введению ограничений в отношении аккаунтов СМИ РФ – сетевых изданий «Газета.Ру», «Лента.Ру», «Звезда» и «РИА Новости».

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook. В службе сообщили, что в отношении данной соцсети с 25 февраля принимаются меры частичного ограничения доступа.