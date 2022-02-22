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В Google Play обнаружили опасный зловред

Вирус Xenomorph угрожает кошелькам 50 тыс. пользователей Android

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threatfabric.com

В Google Play обнаружили опасный Android-вирус Xenomorph, сообщается в официальном блоге ИБ-компании ThreatFabric.

Зловред прячется в приложении приложение Fast Cleaner. Он уже успел заразить более 50 тыс. устройств.

Попав на устройство жертвы, Xenomorph пытается добраться до важной финансовой информации, получить контроль над аккаунтами жертвы и осуществлять несанкционированные транзакции. Все собранные сведения операторы зловреда потом продают заинтересованным лицам.

Кроме того, Xenomorph может перехватывать уведомления, блокировать СМС-сообщения, перекрывать окна других приложений, а также собирать данные о пользовательском поведении.

Сообщается, что вирус все еще находится в разработке и его функционал может расшириться. Специалисты также заметили, что код Xenomorph похож на код другого банковского трояна — Alien. Это может говорить о том, что у них один и тот же разработчик.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что сотни миллионов пользователей популярного мессенджера оказались под угрозой взлома

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