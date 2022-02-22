Интернет мошенники стали отправлять больше фишинговых писем

Фишинг (вид интернет-мошенничества, связанный с отправкой писем) в последнее время значительно вырос в сравнении с телефонным мошенничеством. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование специализирующейся на защите программ и цифровых данных компании «Лаборатория Касперского» и Райффайзенбанка.

«Мы замечаем значительный рост фишинга по сравнению с телефонным мошенничеством за последние полгода. В 2021 году фишинговые атаки составили 35% от всех случаев мошенничества, с которыми сталкивались наши клиенты, — в 2020 году эта доля составляла всего лишь 5%», — приводятся в исследовании слова руководителя управления информационной безопасности Райффайзенбанка Ильи Зуева.

В Лаборатории Касперского отметили, что запуск фишинговых ресурсов занимает считанные минуты. С их помощью мошенники массово рассылают сообщения с предложением выгодно инвестировать сбережения — на фоне аналогичных предложений, которые в 2021 году заполнили рынок финансовых услуг.

«Чтобы придать солидности процедуре, жертвам предлагалось пройти тест или оставить заявку, а иногда и получить консультацию специалиста. Итог же был один: отдав деньги мошенникам, инвестор не получал ничего», — резюмировали авторы.

Ранее директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин рассказал, что мошенники стали переводить деньги на карты будущих жертв, чтобы внедриться к ним в доверие.