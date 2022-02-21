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Трамп запустил приложение своей соцсети Truth Social

Приложение соцсети Трампа Truth Social появилось в Apple Store

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Телеграм-канал «РИА Новости: США»

Приложение новой социальной сети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social появилось в маркетплейсе Apple Store. Об этом сообщает РИА «Новости».

Приложение доступно для скачивания, но пользоваться им пока нельзя. После регистрации и создания аккаунта пользователя оповещают о том, что «из-за высокого спроса» он находится в списке ожидающих.

«Мы тебя любим, и ты для нас не просто очередной номер», — говорится в сообщении.

Truth Social запущена в американский федеральный праздник — 21 февраля в США отмечается День президента.

Ранее Трамп назвал социальную сеть Twitter позором демократии после блокировки аккаунта конгрессмена от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Он подчеркнул, что Грин «представляет множество честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей», которые не заслуживают такого отношения со стороны «низких Twitter и Facebook», и призвал пользователей бойкотировать их.

Twitter навсегда заблокировал страницу Трампа после штурма его сторонниками Капитолия в январе 2021 года. После штурма была заблокирована и страница политика в Facebook, но с возможностью пересмотра решения.

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