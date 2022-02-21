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Россиянам рассказали, сколько стоит стать видеоблогером

Авито: тиктокеру для начала карьеры в России достаточно 5 тыс. рублей

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Эксперты «Авито» исследовали рынок товаров, которые используют контент-мейкеры для съемки видео, и посчитали, сколько стоит оборудование для начинающего тиктокера в России, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что для съемки на любительском уровне кроме смартфона может понадобиться кольцевая лампа, микрофон-петличка и штатив. Более продвинутые видеомейкеры используют также дополнительные аксессуары — стабилизаторы, софтбоксы, зеркальные фотоаппараты, а иногда даже квадрокоптеры.

«Съемки роликов для TikTok и Instagram — это не только интересное хобби, но и популярный способ монетизировать свои навыки. Однако создание контента требует определенных сил и вложений. На сегодняшний день спрос на оборудование для видеомейкинга вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом предложение на «Авито» в целом по России увеличилось на 13%. Средняя стоимость съемочной атрибутики варьируется от 4,7 тыс. до 32,2 тыс. руб.», — отметил руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито» Павел Комаров.

Самый популярный вид искусственного освещения среди видеоблогеров — кольцевая лампа, которая в среднем оценивается в 1,7 тыс. руб., что на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. По сравнению с 2021 годом количество объявлений о продаже кольцевых ламп увеличилось на 27%.

Средняя стоимость штатива, который будет удерживать смартфон или камеру, составила 1,7 тыс. руб. — это на 5% дешевле в сравнении с прошлым годом, а количество предложений за это время увеличилось на 18%.

Эксперты также отмечают, что для идеального видео важен качественный звук, который обычно записывают с помощью незаметных микрофонов-петличек. Приобрести такой аксессуар можно в среднем за 1,3 тыс. руб. — с прошлого года цена на петлички выросла на 18%, а их ассортимент на «Авито» стал шире на 28%.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что для обучения ребенка IT-дисциплине достаточно 30 тыс. руб.

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