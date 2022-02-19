Названы признаки того, что за вашим смартфоном следят

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что если не придерживаться правил безопасности при использовании смартфоном, то преступники могут получить доступ к персональной информации. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Кашкина, следует обратить внимание, на то, к каким функциям телефона запрашивают доступ скаченные приложения. Это может быть камера, микрофон или галерея фотографий. В некоторых случаях доступ к ним может быть обязательным. Но в других – такие требования являются абсурдными, как в случае, когда их запрашивают программы для отслеживания счета домашнего интернета. Такие приложения могут украсть персональные данные, подчеркнул эксперт.

Еще одним важным фактором является использование приложениями геолокации. Речь идет не только о GPS, но и об использовании данных сотовой связи и подключений к разным веб-ресурсам.

Кашкин подчеркнул, что смартфон может следить за вашими перемещениями и отправлять информацию о местоположении без ведома владельца.

Ранее стало известно, что существует несколько явных признаков зараженного смартфона, например всплески использования интернет-данных или быстрая разрядка смартфона.