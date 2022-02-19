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Названы признаки того, что за вашим смартфоном следят

Эксперт Кашкин: доступ к геолокации в приложениях может быть признаком слежки за телефоном

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Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что если не придерживаться правил безопасности при использовании смартфоном, то преступники могут получить доступ к персональной информации. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Кашкина, следует обратить внимание, на то, к каким функциям телефона запрашивают доступ скаченные приложения. Это может быть камера, микрофон или галерея фотографий. В некоторых случаях доступ к ним может быть обязательным. Но в других – такие требования являются абсурдными, как в случае, когда их запрашивают программы для отслеживания счета домашнего интернета. Такие приложения могут украсть персональные данные, подчеркнул эксперт.

Еще одним важным фактором является использование приложениями геолокации. Речь идет не только о GPS, но и об использовании данных сотовой связи и подключений к разным веб-ресурсам.

Кашкин подчеркнул, что смартфон может следить за вашими перемещениями и отправлять информацию о местоположении без ведома владельца.

Ранее стало известно, что существует несколько явных признаков зараженного смартфона, например всплески использования интернет-данных или быстрая разрядка смартфона.

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