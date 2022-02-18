Электрокары Tesla начали массово останавливаться прямо на дорогах

Правительство США начало расследовать массовые жалобы водителей на внезапные остановки электрокаров Tesla прямо на дорогах. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что национальная администрация безопасности дорожного движения США описывает проблему как «фантомное торможение». За последние девять месяцев организация получила 354 жалобы. Планируется проверить около 416 тыс. автомобилей Tesla Model 3 и Model Y, выпущенных в 2021 и 2022 году.

По словам водителей, проблема возникает из-за системы помощи Autopilot. Функция дает возможность компьютеру контроль над некоторыми элементами торможения и рулевого управления во время движения, но не заменяет водителя полностью. Несмотря на название, Tesla рекомендует водителям сохранять бдительность и следить за движением авто.

Пока пострадавших и погибших в результате инцидентов с торможением нет. В жалобах описано, как автомобиль неожиданно задействует тормоза при движении на высокой скорости и зачастую многократно в течение одной поездки. Один из водителей пожаловался, что это привело к столкновениям с автомобилем, следовавшем позади него.

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