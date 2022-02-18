Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Юлиан предположил, что у него могли украсть сперму 19:59
Глава ОКР отреагировал на слова президента МОК Баха о Камиле Валиевой 19:53
Главком ВСУ исключил подготовку наступления в Донбассе 19:46
Интернет-приятель разослал интимные фото 10-летней нижегородки в сети 19:44
В ДНР заявили, что Украина предприняла три попытки диверсии в Донбассе 19:43
Третьяк: в финале Олимпиады Россия должна отомстить финнам за 2014 год 19:36
Норвегия установила рекорд по количеству золотых медалей на зимних Олимпийских... 19:28
Мощный взрыв произошел в центре Донецка 19:25
Ума Турман опровергла слухи о скором выходе третьей части «Убить Билла» 19:24
Путин поручил оказать материальную помощь беженцам из Донбасса 19:24

Электрокары Tesla начали массово останавливаться прямо на дорогах

В США расследуют жалобы водителей Tesla на внезапные остановки во время поездок

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Правительство США начало расследовать массовые жалобы водителей на внезапные остановки электрокаров Tesla прямо на дорогах. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что национальная администрация безопасности дорожного движения США описывает проблему как «фантомное торможение». За последние девять месяцев организация получила 354 жалобы. Планируется проверить около 416 тыс. автомобилей Tesla Model 3 и Model Y, выпущенных в 2021 и 2022 году.

По словам водителей, проблема возникает из-за системы помощи Autopilot. Функция дает возможность компьютеру контроль над некоторыми элементами торможения и рулевого управления во время движения, но не заменяет водителя полностью. Несмотря на название, Tesla рекомендует водителям сохранять бдительность и следить за движением авто.

Пока пострадавших и погибших в результате инцидентов с торможением нет. В жалобах описано, как автомобиль неожиданно задействует тормоза при движении на высокой скорости и зачастую многократно в течение одной поездки. Один из водителей пожаловался, что это привело к столкновениям с автомобилем, следовавшем позади него.

Ранее компания бизнесмена Илона Маска сама раскрыла рыночную стоимость своих криптовалютных активов в биткоинах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть