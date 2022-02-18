Пользователей WhatsApp отказались брать на работу в российскую компанию

Директор по развитию компании Kotelov Влад Савин рассказал, что у них отказываются брать на работу россиян, которые являются активными пользователями мессенджера WhatsApp. Об этом он сообщил в ролике, опубликованном в аккаунте компании в соцсети TikTok/

«Один из первых пунктов в нашей культуре это то, что мы не берем вацапщиков, то есть ребят, которые переписываются в WhatsApp. В резюме для нас красный флаг, когда предпочитаемый способ связи это WhatsApp», — отметил он.

По словам Савина, если соискатель является пользователем WhatsApp, то он не может отличить качественный софт от некачественного. «Умные люди рабочие моменты решают в Telegram», — уверен топ-менеджер компании.

Отмечается, что внутри Kotelov корпоративное общение ведется в специальном рабочем мессенджере Slack. В комментариях многие не согласились с мнением Савина о пользователях WhatsApp. Они уверены, что такие предпочтения не являются реальным основанием для отказа в работе.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появилась функция прослушивания голосовых сообщений вне чатов, в которых они были получены.