Рунет призвали «зачистить от избыточной грязи»

Член Совета по правам человека при президенте России Игорь Ашманов на заседании Общественной палаты выступил с призывом «зачистить» рунет от «избыточной грязи». На презентацию доклада обратил внимание имиджборд «Двач» в Twitter и Telegram-канал издания Roem.ru.

В презентации исследовательской компании Ашманова «Крибрум» говорится о необходимости очистить интернет от токсичного контента. Согласно скриншотам, Ашманов посоветовал российским властям «перестать жевать сопли» и активно блокировать и публикации, которые не входят в список запрещенных российскими законами. Также на одном из слайдов говорится, что «между избыточной чистотой и избыточной грязью [в сети] нужно выбирать чистоту». «Грязи всегда можно добавить по вкусу», — констатировал автор презентации.

Есть такая исследовательская помойка под названием «Крибрум». Её владелец — предприниматель Игорь Ашманов, выступающий за тотальную зачистку Рунета от так называемого «токсичного» контента. pic.twitter.com/muN9TGyyZF — Двач (@ru2ch) February 17, 2022

По мнению члена СПЧ, в список такого контента в том числе входят ЛГБТ-сообщества, радикальный феминизм, фурри, яой, хентай, селфхарм, чайлдфри, пропаганда анорексии, треш-стримы, группы знакомств для несовершеннолетних. В презентации «Квибрума» выражаются опасения, что проект бизнесмена Илона Маска Starlink позволит россиянам подключаться к «интернету с неба» от тысячи спутников, из-за чего люди «будут беспрепятственно наливать на головы любую дрянь».

«Токсичный, но легальный контент не признается как проблема на государственном и общественном уровне», — констатировал Ашманов на заседании, сообщается на сайте ОП.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков рассказал «Газете.Ru», что у контента на YouTube есть две главные проблемы, которые требуют скорого решения.