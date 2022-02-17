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Популярному браузеру предрекли скорый крах

Wired: браузер Firefox от Mozilla оказался на грани закрытия

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Браузер Firefox от компании Mozilla из-за финансовых проблем оказался на грани закрытия. Как сообщает Wired, скорый крах разработчиков программы вероятен, учитывая сильнейшее падение в численности пользователей за последние 15 лет.

Отмечается, что в настоящее время доля браузера на рынке составляет менее 4%, а на мобильных устройствах — всего 0,5%. Собственная статистика Mozilla показывает падение примерно на 30 млн активных пользователей в месяц с начала 2019 года к началу 2022 года.

В следующем году истекает срок действия поискового соглашения Mozilla с Google, на долю которого приходится подавляющая часть доходов компании. В дополнение к этому отсутствие новых функций угрожает лишь ускорить процесс оттока пользователей.

Firefox сыграл ключевую роль в формировании конфиденциальности и безопасности в интернете. В течение многих лет браузер считали главным конкурентом Google Chrome.

«Chrome выиграл войну настольных браузеров», — рассказал один из бывших сотрудников Firefox. По его мнению, Firefox вряд ли сможет отыграть даже какую-либо долю на рынке. Другой бывший сотрудник Mozilla уверен: «Им просто придется смириться с реальностью, что Firefox не восстанет из пепла».

Ранее сообщалось, что в браузере Google Chrome обнаружили 0Day-брешь, которую активно экплуатируют хакеры в реальных кибератаках. Специалисты отметили, что уязвимость имеет высокий уровень опасности.

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