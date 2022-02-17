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В смартфонах на Android перестала работать важная функция

GSM Arena: в смартфонах Google из-за бага сломался сканер отпечатков пальцев

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9to5Google/YouTube

Владельцы смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro на мобильной ОС Android пожаловались на то, что у них сломалась важная функция вскоре после замены экрана гаджета. Об этом сообщает GSM Arena.

Отмечается, что проблема актуальна для тех, кто проводил замену в официальных сервисных центрах Google у квалифицированных специалистов. По словам пользователей, после ремонта у смартфонов перестает работать сканер отпечатков пальцев.

Сами специалисты признали, что не могут гарантировать полную работоспособность Google Pixel. По их словам, проблема связана с багом в процессе калибровки отпечатков пальцев. На экране смартфона появляется надпись: «Не удалось обнаружить необходимое программное обеспечение для калибровки на этом устройстве».

По неофициальным данным, пользователи уже несколько месяцев сталкиваются с проблемой.

Ранее «Газета.Ru» писала, как в гонке за привлечением новой аудитории Google нередко заимствовала ноу-хау компании Apple. В тексте рассказано, какие функции были украдены у iOS.

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