Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Президент Чехии заявил, что США допустили конфуз с Ираком, Афганистаном и Украиной 10:12
Полк истребителей МиГ-31К разместили на аэродроме Саваслейка 10:11
Российские ученые создают искусственный интеллект для проверки сочинений ЕГЭ 09:59
На Украине обвинили Запад в экономической диверсии из-за «вторжения» России 09:58
Американский фигурист: не думаю, что кто-то винит в произошедшем Валиеву 09:53
«АвтоВАЗ» планирует избавиться от простоев к маю 09:53
Ученые из Британии назвали наиболее уязвимый перед коронавирусом возраст 09:50
Лукашенко посетит российско-белорусские учения 09:49
В ДНР заявили об ответном огне по позициям силовиков Украины из-за нарушения... 09:47
Валиева, Щербакова и Трусова не стали общаться с журналистами после тренировки 09:39

В WhatsApp добавили долгожданную функцию

9to5Mac: в мессенджере WhatsApp появилась возможность слушать голосовые сообщения вне чатов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В мессенджере WhatsApp появилась возможность прослушивания голосовых сообщений вне чатов, в которых они были получены. Об этом сообщает 9to5Mac.

Отмечается, что долгожданную функцию добавили для всех пользователей WhatsApp в версии для смартфонов на iOS. Для этого необходимо обновить приложение до версии 22.4.75.

По данным издания, теперь пользователи смогут воспроизводить голосовые сообщения и аудиофайлы в любом окне внутри мессенджера. Пользователи могут начать слушать аудиосообщение, переключиться на другой чат и вести беседу в нем, не прерывая звуковой файл.

Мини-плеер будет закреплен в верхней части экрана. Через него можно приостановить, возобновить или завершить прослушивание аудио. Функция почти полностью похожа на подобную возможность у мессенджера Telegram.

В версии 22.4.75 появилось и еще одно нововведение — функция отображения фото профиля в уведомлениях на заблокированном экране iPhone.

Ранее сообщалось, что в бета-версии мессенджера WhatsApp на iOS обновили интерфейс раздела камеры.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть