В WhatsApp добавили долгожданную функцию

В мессенджере WhatsApp появилась возможность прослушивания голосовых сообщений вне чатов, в которых они были получены. Об этом сообщает 9to5Mac.
Отмечается, что долгожданную функцию добавили для всех пользователей WhatsApp в версии для смартфонов на iOS. Для этого необходимо обновить приложение до версии 22.4.75.
По данным издания, теперь пользователи смогут воспроизводить голосовые сообщения и аудиофайлы в любом окне внутри мессенджера. Пользователи могут начать слушать аудиосообщение, переключиться на другой чат и вести беседу в нем, не прерывая звуковой файл.
Мини-плеер будет закреплен в верхней части экрана. Через него можно приостановить, возобновить или завершить прослушивание аудио. Функция почти полностью похожа на подобную возможность у мессенджера Telegram.
В версии 22.4.75 появилось и еще одно нововведение — функция отображения фото профиля в уведомлениях на заблокированном экране iPhone.
Ранее сообщалось, что в бета-версии мессенджера WhatsApp на iOS обновили интерфейс раздела камеры.