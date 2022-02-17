В WhatsApp добавили долгожданную функцию

В мессенджере WhatsApp появилась возможность прослушивания голосовых сообщений вне чатов, в которых они были получены. Об этом сообщает 9to5Mac.

Отмечается, что долгожданную функцию добавили для всех пользователей WhatsApp в версии для смартфонов на iOS. Для этого необходимо обновить приложение до версии 22.4.75.

По данным издания, теперь пользователи смогут воспроизводить голосовые сообщения и аудиофайлы в любом окне внутри мессенджера. Пользователи могут начать слушать аудиосообщение, переключиться на другой чат и вести беседу в нем, не прерывая звуковой файл.

Мини-плеер будет закреплен в верхней части экрана. Через него можно приостановить, возобновить или завершить прослушивание аудио. Функция почти полностью похожа на подобную возможность у мессенджера Telegram.

В версии 22.4.75 появилось и еще одно нововведение — функция отображения фото профиля в уведомлениях на заблокированном экране iPhone.

Ранее сообщалось, что в бета-версии мессенджера WhatsApp на iOS обновили интерфейс раздела камеры.