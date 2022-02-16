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Эксперт перечислил приложения, которые крадут личные данные

Аналитик Лынова: к утечке данных с телефона может привести наличие скрытого вредоносного ПО

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Omar Marques/Global Look Press/Keystone Press Agency

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова заявила, что защитить данные, сохраненные на телефоне, проще, чем сведения, имеющиеся у сотовых операторов. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

По ее словам, к утечке сообщений, фото, контактов, переписки и банковских данных может привести, в том числе, наличие скрытого вредоносного ПО на телефоне.

Эксперт рассказала, что вредоносное ПО чаще всего запрашивают необоснованные разрешения на доступ к различным функциям и файлам телефона и управление ими. Она пояснила, что это может быть любое приложение, например, фонарик, редактор фотографий или приложение для подсчета калорий.

Аналитик посоветовала пользоваться официальными магазинами приложений Google Play Store и App Store, чтобы избежать заражения вредоносным и потенциально вредоносным ПО и кражи ценной информации.

Ранее в популярном браузере Google Chrome обнаружили 0Day-брешь, которую активно эксплуатируют хакеры в реальных кибератаках.

По данным специалистов, уязвимость связана с анимацией внутри браузера и имеет высокий уровень опасности. Злоумышленники используют подобные бреши для выполнения вредоносного кода на компьютерах с уязвимыми версиями Chrome.

Специалисты рассказали, что уязвимость, которая получила название CVE-2022-0609, также позволяет хакерам выходить из изолированной программной среды браузера и изучать другие программы жертвы.

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