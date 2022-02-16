На Steam и другие платформы могут ввести налог для поддержки патриотических игр

В России могут ввести налог для Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других платформ для поддержки патриотических игр. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве.

В Минцифры предложили создать фонд для поддержки патриотических игр, который будет пополняться за счет дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции. По словам источников, игровые платформы могут обязать перечислять в бюджет 5% от оборота в России, что обеспечит фонду 10 миллиардов рублей в год.

Доклад с предложением о создании фонда уже направили в правительство. «Власти, по словам собеседников «Ъ», готовят и другие инициативы по стимулированию российского игрового рынка, в частности, льготное налогообложение для местных разработчиков», — пишет газета.

Ранее глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич заявил, что игровые онлайн-площадки PlayStation, Xbox, Steam и Origin нужно приравнять к аудиовизуальным сервисам, чтобы соблюдать требования закона «о приземлении».