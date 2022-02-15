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В Казахстане хотят десятикратно увеличить налог на майнинг

Минэкономики Казахстана предложило десятикратно увеличить налог на майнинг

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Depositphotos

Министерство национальной экономики Казахстана предложило повысить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра национальной экономики Алибека Куантырова.

«На сегодняшний день порядка 640 МВт электрической мощности потребляется официально зарегистрированными майнинговыми компаниями. В то же время потребление «теневого» майнинга требует официальной регистрации. При этом майнинговые компании потребляют электрическую энергию напрямую у энергопроизводящих организаций или у нерегулируемых энергоснабжающих организаций», — объяснил министр в ходе заседания правительства.

Основная причина такой ситуации заключается в привлекательности тарифа, добавил Куантыров.

«В этой связи министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей», — сказал он.

В представленных им слайдах предлагается повысить налог с 1 до 10 тенге (с 0,0023 до 0,023 доллара) за кВт/ч.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также ранее говорил о том, что текущая ставка — 1 тенге за киловатт мощности — «ничтожно мала». Он поручил до 15 марта выявить и проверить майнинговые фермы.

В Казахстане расположено порядка 18% всех мировых мощностей по добыче криптовалюты. На фоне январских протестов майнинг биткоина в мире снизился на 12%.

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