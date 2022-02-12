Назван самый популярный вариант Galaxy S22 у россиян

Смартфон Samsung Galaxy S22 на 256GB оказался наиболее популярным вариантом флагманского гаджета южнокорейского вендора у россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель закупок цифровой техники компании «Ситилинк» Николай Петров.

«Чаще всего покупатели выбирают Samsung Galaxy S22 на 256GB в цвете «Черный фантом», это цветовое решение в целом выбирают наиболее часто среди устройств линейки, второй по популярности оттенок — «Бургунди», — отметил эксперт.

По его словам, в первые дни предзаказа заметно, что россияне делают больше предзаказов на смартфоны, а не на планшеты. По данным ритейлера, мобильные устройства жители страны предпочитают предзаказывать в три раза чаще.

Петров добавил, что самый популярный вариант планшетов для предзаказа — самый дорогой: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra LTE на 512GB в графитовом цвете. Более доступные по цене модели оказались менее востребованными.

Новые смартфоны были представлены вечером 9 февраля. Во флагманскую линейку Samsung вошли три смартфона: Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. В России гаджеты будут продаваться по цене от 80 тыс. руб., 95 тыс. руб. и 115 тыс. руб. соответственно.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию презентации.