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Россияне пожаловались на пропаганду в эфирах

Исследование НАФИ зафиксировало усталость 42% россиян от политической пропаганды на радио

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Depositphotos

Более 40% российских слушателей пожаловались на засилие политической пропаганды в эфирах радиостанций. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ, поступившего в «Газету.Ru».

Согласно результатам опроса, 42% россиян, из тех кто слушает радио, согласились, что в эфире стало слишком много политической пропаганды. В НАФИ отметили, что радиостанции рискуют потерять свою аудиторию и из-за других факторов.

Например, 80% россиян посчитали, что в эфирах стало слишком много рекламы, на пустую болтовню посетовали 64% слушателей. Мало интересных передач констатировали почти половина всех поклонников радио (49%). Слушатели отметили и другую неприятную для них тенденцию — 45% рассказали, что в новостях по радио слишком много говорят о плохом и негативном.

Данные опроса также показали, что активность прослушивания радио выше среди активных пользователей стримингов. 60% активных пользователей Яндекс.Музыки, Apple Music или Spotify слушают радио часто или каждый день. При этом те, кто не слушает радио, как правило, не пользуются и стриминговыми сервисами.

Ранее опрос показал, что каждый третий россиянин задумывается о том, чтобы уйти с текущей должности в сферу IT. Из них 30% заверили, что планируют это сделать в ближайшее время.

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