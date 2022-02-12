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OnlyFans начала поддерживать NFT

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

OnlyFans, платформа онлайн-подписки, известная своим контентом для взрослых, запустила функцию, позволяющую пользователям отображать проверенные NFT в качестве изображений профиля. Об этом сообщает Reuters.

Эта функция сервиса находится в разработке с декабря. На OnlyFans будут поддерживаться только NFT, созданные на блокчейне Ethereum, — они будут обозначаться соответствующим значком подлинности. Когда пользователи нажмут на изображение профиля NFT, они увидят больше информации о цифровом активе от OpenSea.

«Наша миссия — дать авторам возможность полностью раскрыть свой потенциал. Эта функция – первый шаг в изучении той роли, которую NFT могут играть на нашей платформе», – заявила новый генеральный директор компании Ами Ган.

Ранее стало известно, что главой сервиса OnlyFans стала женщина — бывшая директор по маркетингу, Амрапали (Ами) Ган. Основатель компании Тим Стокли отметил, что уходит в отставку, «чтобы заняться новыми делами».

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