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Ученые НИУ ВШЭ назвали год начала заключительной фазы киберреволюции

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Пандемия COVID-19 стала причиной ускорения кибернетической революции, рассказал «Газете.Ru» доктор исторических наук, ученый ВШЭ Андрей Коротаев. В его совместном с коллегами из Школы исследовании сообщается, что переход человечества в новое «будущее» произойдет уже в 2028 году.

«Ранее мы прогнозировали начало финальной фазы кибернетической революции в 2030-2040-х годах, однако из-за COVID-19 этот процесс обрел еще большую скорость, и сейчас можно сказать, что этот период может начаться уже в 2028 году», — считает Коротаев.

По мнению ученых, основными технологическими направлениями в заключительной фазе кибернетической революции будут медицина, био- и нанотехнологии, робототехника, аддитивные, информационные и когнитивные технологии. Это сформирует сложную систему саморегулируемого производства, которую исследователи назвали МАНБРИК-технологиями.

Координатор Ассоциации футурологов и главный редактор портала «Инвест-Форсайт» Константин Фрумкин высказал сомнения по поводу исследования. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

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