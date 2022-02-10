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Обновление Windows 11 позволит пользователям сэкономить на электроэнергии

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Microsoft

Windows 11 получит новые функции, которые помогут снизить потребление энергии, сообщает портал Tom's Guide. Информация была обнаружена в последней версии Windows 11 Insider.

Известно, что в будущем пользователи смогут провести «эко-оценку» своего компьютера в новом системном меню под названием «Устойчивость». Тест оценит компьютер по шкале из пяти символов в виде листочков, которые будут заполняться зеленым цветом, если устройство потребляет допустимое количество электроэнергии.

В новом разделе функции энергосбережения будут разделены на два пункта — настройки по умолчанию и расширенные опции, которые позволят пользователям выбрать оптимальное энергопотребление. В этом разделе также будут добавлены рекомендации по правильной утилизации компьютера.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Microsoft Office отключат полезную функцию.

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