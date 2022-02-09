Пользователи назвали причины перехода с iPhone на Android

Бывшие владельцы iPhone назвали основные причины, побудившие их перейти на Android, сообщает портал Gizchina со ссылкой на опрос SellCell, в котором принимали участие жители США.

Так, в основном большинство отметили, что экраны, камеры и аккумуляторы Android-смартфонов им кажутся лучше в сравнении с iPhone. Также пользователи поделились, что они предпочитают разнообразие в дизайне и открытость операционной системы Android, которую можно настроить «под себя».

Что касается брендов, то половина пользователей iPhone, которые перешли на Android, выбрали Samsung, в то время как 30% предпочли смартфоны Google Pixel.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию с мероприятия Galaxy Unpacked, на котором презентовали Samsung Galaxy S22 и другие новинки южнокорейской компании.