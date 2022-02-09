iPhone 13 Pro получил «эротическую» версию

Российский бренд Caviar представил модифицированные версии iPhone 13 Pro и 13 Pro Max из коллекции Kinky. Гаджеты украшены ремнями из кожи, плетками, кольцами и заклепками.

В коллекции Kinky представлены пять версий дизайна — Dutiful, Dominant, Passion, Seduction и Satisfaction, каждая получила уникальное оформление. Например, заднюю крышку модели Satisfaction, самой дорогой версии в коллекции, украшает золотое сердце, выполненное из 18-каратного золота, которое обтянуто тремя ремнями из телячьей кожи с заклепками. Задняя панель также украшена декоративной рамкой из 18-каратного золота.

Задняя крышка самой дешевой версии — Seduction, обтянута белой кожей питона, в центре которого расположилось сердце из титана со свисающей с нее кисточкой из телячьей кожи.

Выход коллекции приурочен ко Дню святого Валентина. Смартфоны «эротической коллекции» Kinky предлагаются желающим по цене от 389 тыс. руб. до 1,765 млн руб.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что iPhone 13 рекордно подешевел в России.