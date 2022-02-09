Врач развеяла популярный миф о контактных линзах

Контактные линзы не влияют на мерцание экрана смартфона или компьютера, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» доктор медицинских наук и офтальмохирург Татьяна Шилова. Независимо от того, в линзах пользователь или нет, мерцание будет воздействовать на его глаза, из-за чего они будут уставать быстрее, но есть способ уменьшить эту нагрузку.

«Одна из главных проблем при работе за компьютером или при использовании смартфона — уменьшенная частота моргания. По статистике человек перед монитором моргает в 4 раза меньше. А это необходимо, ведь с каждым смыканием век происходит увлажнение поверхности глаза, иначе высок риск нарушения целостности слезной пленки и развития синдрома сухого глаза», — отметила Шилова.

Профессор рекомендует пользователям, которые проводят много времени перед компьютером, использовать линзы с большей степенью влагосодержания. Это уменьшит нагрузку на глаза при работе с гаджетами.

«Такие линзы более мягкие и хрупкие, поэтому срок их использования короче. Кроме того, при подборе контактных линз учитывается и еще один параметр — газопроницаемость. Он отвечает за насыщение глаза кислородом, это необходимо, чтобы избежать осложнений в виде гипоксии роговицы. В любом случае, линзы подбираются офтальмологом, самостоятельно этого делать ни в коем случае нельзя», — считает Шилова.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что использование смартфона может привести к ухудшению памяти.