Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В таджикской диаспоре назвали убийц кассира «Пятёрочки» в Подмосковье «позором... 12:18
В МИД РФ назвали заявления США и ФРГ по «Северному потоку — 2»... 12:16
Россиянина, оставившего животных умирать в квартире, будут судить 12:15
Саакашвили спел гимн Украины в суде Тбилиси 12:15
СМИ: Северная Корея готовится противостоять США в 2022 году 12:12
FT оценила последствия возможных санкций против России для Европы 12:11
В четверти аварий с пострадавшими в Москве поучаствовали таксисты 12:08
В WhatsApp на iPhone изменят интерфейс 12:07
В Роспотребнадзоре оценили количество повторных заболеваний коронавирусом... 12:05
Япония направила в Европу излишки газа 12:00

Врач развеяла популярный миф о контактных линзах

Офтальмохирург Шилова: контактные линзы не защищают глаза при работе за компьютером

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Контактные линзы не влияют на мерцание экрана смартфона или компьютера, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» доктор медицинских наук и офтальмохирург Татьяна Шилова. Независимо от того, в линзах пользователь или нет, мерцание будет воздействовать на его глаза, из-за чего они будут уставать быстрее, но есть способ уменьшить эту нагрузку.

«Одна из главных проблем при работе за компьютером или при использовании смартфона — уменьшенная частота моргания. По статистике человек перед монитором моргает в 4 раза меньше. А это необходимо, ведь с каждым смыканием век происходит увлажнение поверхности глаза, иначе высок риск нарушения целостности слезной пленки и развития синдрома сухого глаза», — отметила Шилова.

Профессор рекомендует пользователям, которые проводят много времени перед компьютером, использовать линзы с большей степенью влагосодержания. Это уменьшит нагрузку на глаза при работе с гаджетами.

«Такие линзы более мягкие и хрупкие, поэтому срок их использования короче. Кроме того, при подборе контактных линз учитывается и еще один параметр — газопроницаемость. Он отвечает за насыщение глаза кислородом, это необходимо, чтобы избежать осложнений в виде гипоксии роговицы. В любом случае, линзы подбираются офтальмологом, самостоятельно этого делать ни в коем случае нельзя», — считает Шилова.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что использование смартфона может привести к ухудшению памяти.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть