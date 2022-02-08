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Электропикап Илона Маска Cybertruck превратят в лодку

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Cybercat

Доктор наук в области материаловедения и предприниматель из США Энтони Даймонд запустил проект, который превратит еще не вышедший Cybertruck Илона Маска в электрическую лодку. Об этом сообщает портал Electrek.

Cybercat состоит из простого в сборке комплекта, который крепится к Cybertruck. В зависимости от комплектации Cybercat оснащается от одного до пяти подвесными моторами мощностью 50 кВт, которые питаются от аккумулятора электромобиля.

Пока проект находится на стадии концепта, и работающего прототипа нет. Ожидаемая максимальная скорость составит более 40 км/ч, дальность хода — от 80 до 185 км в зависимости от количества моторов.

Ожидаемая цена Cybercat может составить от $24 тыс. (около 1,81 млн руб.) до $33 тыс. (около 2,5 млн руб.) в зависимости от количества подвесных моторов.

Компания также планирует создать версию комплекта на подводных крыльях для повышения скорости и эффективности, что увеличит цену на $10 тыс. (около 757 тыс. руб.).

О сроках появления Cybercat на рынке не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Tesla работает над созданием фирменного магазина приложений для своих электромобилей.

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