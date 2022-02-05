В России разработают гибридные двигатели для аэротакси и конвертопланов

Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Жуковского») собирается начать работу по созданию линейки гибридных двигателей для перспективных самолетов, передает РИА «Новости».

Как сообщается, 5 февраля стартовали летные испытания важного российского проекта в области гибридных установок для авиации — летающей лаборатории Як-40ЛЛ. По окончании этих работ конструкторы вплотную приблизятся к созданию линейки гибридно-силовых и электрических силовых установок для самолетов вместимостью от одного до 100 мест, включая такие перспективные воздушные суда новых обликов, как конвертопланы и аэротакси.

ЦИАМ также осуществляет разработку полностью электрической силовой установки для легких и сверхлегких воздушных судов. Ее уже продемонстрировали на летающей лаборатории «Сигма 4Э» с электродвигателем мощностью 80 киловатт и литий-ионными аккумуляторами.

Ожидается, что в текущем году планируется отработать электрическую часть, а потом ее сделают гибридной за счет водородного топливного элемента, что позволит увеличить продолжительность полета в 3-4 раза.

Ранее сообщалось, что в двух испанских городах туристы смогут воспользоваться услугами аэротакси.