Wi-Fi-роутеры будут предупреждать о незаконном проникновении в квартиру

Исследователи Института инженеров электротехники и электроники IEEE работают над новым протоколом для Wi-Fi, который даст устройствам возможность «чувствовать» окружающую обстановку. Об этом пишет The Next Web.

С помощью нового протокола 802.11 bf смартфоны и ПК, подключенные к Wi-Fi, смогут фиксировать перемещение пользователя по комнате и реагировать на жесты.

Для этого исследователям нужно разработать стандарт связи, который позволит создать общую сеть устройств от разных производителей. Таким образом они смогут «разговаривать» друг с другом.

Устройства будут распознавать движения с помощью сигналов, которые на них будет посылать маршрутизатор. Они будут «сталкиваться» с различными препятствиями и делиться данными об их расположении с другими устройствами в сети.

Таким образом, в будущем Wi-Fi сможет предупреждать владельца о несанкционированном проникновении подозрительных лиц в дом. При этом технология будет игнорировать ежедневные раздражители, например домашних питомцев.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как настроить роутер и улучшить сигнал Wi-Fi.