Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности 12:43
Хакер из США в одиночку отключил интернет в Северной Корее 12:41
Милонов отреагировал на столкновение фигуристки Синициной со спортсменом из США 12:41
Солист «На-На» перенес операцию на суставе 12:33
В Петербурге задержали заведующую отделом медцентра из-за смертей пациентов 12:33
Эксперты IIF: российская замена SWIFT может справиться лишь с внутренними операциями 12:32
Путин и СИ Цзиньпин выпустили совместное заявление 12:28
Путин и Цзиньпин заявили, что дружба между РФ и Китаем не имеет границ 12:27
Олимпийский чемпион Васильев назвал безобразием поведение российской биатлонистки... 12:25
Лавров назвал бредом заявление Запада о съемках постановочной атаки Украины... 12:19

Wi-Fi-роутеры будут предупреждать о незаконном проникновении в квартиру

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Исследователи Института инженеров электротехники и электроники IEEE работают над новым протоколом для Wi-Fi, который даст устройствам возможность «чувствовать» окружающую обстановку. Об этом пишет The Next Web.

С помощью нового протокола 802.11 bf смартфоны и ПК, подключенные к Wi-Fi, смогут фиксировать перемещение пользователя по комнате и реагировать на жесты.

Для этого исследователям нужно разработать стандарт связи, который позволит создать общую сеть устройств от разных производителей. Таким образом они смогут «разговаривать» друг с другом.

Устройства будут распознавать движения с помощью сигналов, которые на них будет посылать маршрутизатор. Они будут «сталкиваться» с различными препятствиями и делиться данными об их расположении с другими устройствами в сети.

Таким образом, в будущем Wi-Fi сможет предупреждать владельца о несанкционированном проникновении подозрительных лиц в дом. При этом технология будет игнорировать ежедневные раздражители, например домашних питомцев.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как настроить роутер и улучшить сигнал Wi-Fi.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть