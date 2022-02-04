Начался выпуск ПК на российской «военной» ОС

Российский дистрибьютор программного обеспечения Softline выпустил компьютеры, которые работают на Linux-системе «МСВСфера», пишет CNews.

В ОС интегрированы пользовательские приложения, офисные сервисы, браузер Mozilla Firefox и другое необходимое для работы ПО.

Отмечается, что изначально «МСВСфера» была частью проекта «Мобильной системы Вооруженных сил РФ». Операционная система подходит для работы на базе 64-разрядных процессоров Intel и AMD.

Цена одного ПК зависит от конфигурации и начинается от 25 тыс. руб. Компания нацелена на бизнес-клиентов, для которых предусмотрена возможность индивидуальной сборки оборудования.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в России резко упал спрос на оборудование для майнинга.