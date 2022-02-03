Названа угроза для владельцев умных гаджетов

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили уязвимости в носимых медицинских устройствах, сообщается на сайте компании.

Специалистам удалось найти 18 критических брешей в протоколе MQTT, который используется для передачи данных с носимых устройств и датчиков. Он используется не только в медицинских, но и почти во всех умных гаджетах.

При этом некоторые из обнаруженных уязвимостей позволяют перехватывать данные, в том числе строго конфиденциальные, и даже информацию о передвижениях человека, отправляемую с устройства через интернет.

При этом в «Лаборатории Касперского» отмечают, что сохранить данные пациентов в безопасности могут поставщики услуг телемедицины. Для этого им необходимо минимизировать объем передаваемых данных, использовать шифрование, а также проверять уровень безопасности приложения или устройства.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как почтовые ящики используются для слежки за пользователями.