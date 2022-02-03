Властям предложили обязать YouTube раскрывать причины блокировки роликов

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры и Минкультуры обязать YouTube уведомлять о причинах блокировки или удаления роликов, сообщает «Коммерсантъ».

В АППСИМ отметили, что часто ролики блокируют из-за жалоб от мошенников, которые присвоили авторские права незаконным путем. Они выдают себя за правообладателей музыкальных композиций и зарабатывают на просмотрах.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что пользователи могут самостоятельно подать апелляцию с помощью инструментов YouTube, чтобы снять блокировку. Поэтому, по их мнению, меры, предложенные АППСИМ, могут усложнить работу сервисов.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что на главу Google завели уголовное дело за публикацию фильма на YouTube.