Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В суд поступило новое уголовное дело против Навального 10:35
Экс-солистки «Тату» воссоединились в нарисованном клипе 10:35
В России планируют упростить техосмотр и ввести новые тарифы 10:34
Загитова объяснила, что является источником критики в ее адрес 10:31
ФАС рекомендовала производителям сахара снова заморозить цены 10:20
«112»: иллюзионист Андрей Сафронов попал в больницу 10:18
Врач Проценко назвал отличительную особенность «омикрон»-штамма 10:17
Медики назвали продукт, способный предупредить развитие инфаркта 10:16
В Польше назвали срок прибытия дополнительных сил армии США 10:14
Российские биатлонисты не вышли на тренировку накануне смешанной эстафеты на ОИ 10:12

Властям предложили обязать YouTube раскрывать причины блокировки роликов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры и Минкультуры обязать YouTube уведомлять о причинах блокировки или удаления роликов, сообщает «Коммерсантъ».

В АППСИМ отметили, что часто ролики блокируют из-за жалоб от мошенников, которые присвоили авторские права незаконным путем. Они выдают себя за правообладателей музыкальных композиций и зарабатывают на просмотрах.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что пользователи могут самостоятельно подать апелляцию с помощью инструментов YouTube, чтобы снять блокировку. Поэтому, по их мнению, меры, предложенные АППСИМ, могут усложнить работу сервисов.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что на главу Google завели уголовное дело за публикацию фильма на YouTube.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть