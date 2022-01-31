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Перечислены угрозы для владельцев смарт-часов

ESET: преступники могут использовать смарт-часы для планирования нападения и грабежа

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Kay Nietfeld/picture alliance/dpa/Global Look Press

Киберпреступники могут перехватывать персональные данные и пароли, а также отслеживать местоположение жертвы с помощью смарт-часов. Об этом говорится в исследовании ESET, поступившем в «Газету.Ru».

Смарт-часы синхронизируются со смартфонами владельцев, в том числе с приложениями. Если злоумышленники получат доступ к наручному гаджету, то они также могут захватить и телефон жертвы. Это может угрожать пользователю сливом пользовательской информации.

Кроме того, специалисты отмечают, что доступ к смарт-часам помогает мошенникам разблокировать украденные ранее устройства.

Также злоумышленники могут отслеживать жертву с помощью взломанных смарт-часов – они могут составить детальную схему перемещений пользователя для дальнейшего нападения или грабежа.

По словам экспертов, уязвимости, которые используют злоумышленники, находятся в протоколе Bluetooth, ПО смарт-часов, а также в мобильных приложениях.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как помешать утечке личных данных через курьера.

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