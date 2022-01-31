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В МВД подвергли критике российские процессоры

«Ъ»: МВД России недовольно работой отечественных процессоров «Эльбрус»

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the_lentach/Twitter

Руководство МВД осталось недовольно работой серверов на российских процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ, пишет «Коммерсантъ».

Как указали в министерстве, при эксплуатации российских чипов тормозится цифровизация ведомства. К примеру, одной из жалоб стало то, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов, заявил заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика.

Представитель МЦСТ Константин Трушкин рассказал изданию, что компании известно об имеющихся проблемах, она работает над улучшением показателей систем и планирует устранить недостатки в ближайших обновлениях.

Также сообщается, что уже в первом квартале текущего года начнутся поставки нового, более мощного «Эльбруса 16С».

Ранее производитель процессоров «Эльбрус» раскритиковал подготовленный в России проект постановления, регламентирующий критерии оценки техники в качестве российской. Об этом сообщал РБК со ссылкой на официальное письмо организации.

Правила и требования сформированы Минпромторгом РФ.

Речь о проекте нормативного акта, который вносит изменения в постановление правительства РФ № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». В этом документе установлены критерии для перечня продукции, произведенной на территории страны.

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