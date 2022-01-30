Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
NYT: санкции против России нанесут непоправимый удар всей мировой экономике 02:23
Третьяк заявил о недопустимости смешивания спорта и политики 02:19
Борис Джонсон хочет улучшить отношения с Россией 02:02
Врач рассказал о неожиданном последствии пережитого «омикрона» 01:55
Британская армия собирается усилить контингент в Европе 01:49
«Динамо» ответило на обвинения Салиховой в накрутке просмотров на YouTube 01:44
Под Киевом произошло заказное убийство семейной пары 01:36
Хорватский президент заявил об обмане Украины со стороны Евросоюза 01:27
Салихова обвинила «Динамо» в накрутке на YouTube 01:26
«Алания» досрочно прервала товарищеский матч из-за массовой драки игроков 01:26

Россиянам посоветовали отключать мобильный интернет на ночь

close
100%
Depositphotos

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, зачем отключать мобильный интернет на ночь. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт заявил, что с помощью этой простой меры можно продлить жизнь аккумулятора телефона, особенно это касается гаджетов с уже не новым аккумулятором, купленных три-четыре года назад.

«Если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети wi-fi, то именно ночью ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет», — сказал Кашкин.

Он напомнил, что ряд мобильных приложений в фоновом режиме запрашивают вашу геолокацию, так что с рабочим мобильным интернетом будет расходоваться и заряд, и трафик.

Эксперт также не рекомендовал заряжать телефон, пока вы спите — если во время зарядки возникнут проблемы с аккумулятором, скорее всего, вы не заметите это вовремя.

Ранее эксперт объяснил, как продлить жизнь аккумулятора на смартфоне.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть