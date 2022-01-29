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Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

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Moritz Wolf/Global Look Press

Пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети Instagram 29 января. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector

Жалобы поступают из США, Великобритании, Канады, России и Украины. Большинство жалуется как на работу веб-версии, так и приложения, а также на проблемы со входом в учетные записи.

В середине декабря пользователи FAcebook и Instagram жаловались на повторяющиеся сбои работы соцсетей по всему миру. Порядка 57% пользователей Facebook испытывали трудности со входом в учетную запись. 30% указали на проблемы при просмотре ленты новостей. Еще 17% пользователей пожаловались на сбой в работе приложения.

В тот же период у 82% пользователей Instagramвозникали сложности со входом в аккаунт. 9% и 8% столкнулись с проблемами в работе приложения и сайта соответственно.

Ранее эксперты рассказали, почему глобальный сбой Facebook чуть не обрушил сайты во всем мире.

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