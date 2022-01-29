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Россиянам назвали способ защиты интимных фото от «слива»

Глава Центра правовой помощи в цифровой среде Куровская: интимные фото не украдут, если их нет

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Глава Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская рассказала, что лучший способ защититься от воровства интимных фотографий — не хранить такие данные, если нет уверенности в их сохранности. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Сам человек создает материалы, которые способны навредить его репутации. Поэтому рекомендую по возможности не записывать и не хранить такие фото и видео, особенно если вы не уверены в том, что можете гарантировать их сохранность», — подчеркнула эксперт.

Она отметил, что для попадания в интернет, информацию нужно хранить на каком-либо устройстве, например, компьютере, телефоне или планшете. В этом случае, злоумышленники смогут получить доступ только к той информации, которая храниться в облачном хранилище или на взломанном устройстве.

Куровская подчеркнула, что «слив» может также произойти из-за действий «некогда близких людей». По ее словам, такого человека можно привлечь к ответственности.

Ранее стало известно, что обнаруженная уязвимость в фирменном браузере Apple Safari 15 может раскрыть информацию о последних посещенных пользователями сайтах и некоторые данные об аккаунте Google.

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