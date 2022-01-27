Илон Маск заменит работников заводов роботами

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что создание человекоподобного робота Optimus станет главным проектом компании в 2022 году, пишет Bloomberg.

По его словам, производство роботов Optimus в будущем может стать более значимым для Tesla, чем автомобильный бизнес.

Кроме того, глава компании предложил использовать Optimus вместо рабочих на заводах Tesla. По его словам, это поможет справиться с нехваткой работников в США.

Впервые Маск анонсировал новый проект в 2021 году. По его словам, робот сможет выполнять рутинную работу за человека и стать компаньоном за счет продвинутого искусственного интеллекта. Кроме того, в Optimus будет встроена система автономного вождения Tesla, которая позволит роботу успешно ориентироваться в пространстве без помощи человека.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Tesla отложила выход двух новых ожидаемых электрокаров.