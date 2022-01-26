Раскрыт список попадающих в Game Pass игр Activison Blizzard

В сервис для доступа к играм по подписке Game Pass войдут такие проекты Activison Blizzard, как серии Diablo и Starcraft, а также Warcraft III: Reforged и все игры серии Call of Duty, кроме одной. Список релизов раскрыл «Газете.Ru» фаундер облачного гейминга Playkey Егор Гурьев.

«Серии Diablo и Starcraft — это известные и очень популярные тайтлы, поэтому Microsoft c очень высокой степенью вероятности включит их в каталог. Кроме того, попадет в каталог и Warcraft III: Reforged. Ее тяжело монетизировать разовыми покупками, поскольку все, кто хотел, ее уже приобрели. Поэтому ее будут монетизировать в Gamepass, при помощи подписки», — рассказал аналитик.

Специалист добавил, что в каталог вероятно попадет и вся серия Call of Duty. «Кроме Vanguard, которая вышла в прошлом году», — уточнил он. Также в Game Pass с высокой степенью вероятности попадут все части Prototype и Sekiro: Shadows Die Twice, сообщил Гурьев.

Он считает, что компания Microsoft не будет конфликтовать и исполнит все обязательства Activison Blizzard перед PlayStation. По словам Гурьева, наиболее вероятная ситуация — никаких эксклюзивов от студий Activision у Xbox не будет, а из уже выпущенных игр ничего не пропадет из PS Store, цифрового магазина PlayStation.

«Скорее всего, ни во время перехода, ни после закрытия сделки Microsoft не будет ставить препоны для Sony. В противном случае реакция геймеров может быть очень негативной, что повлияет на работу игрового подразделения Microsoft, и, в конечном итоге, на выручку, что неприемлемо для бизнеса», — заключил фаундер Playkey.

Ранее независимый игровой эксперт Виктор Зуев в разговоре с «Газетой.Ru» допустил уход серии Call of Duty с PlayStation, но лишь при определенных условиях. По его мнению, Microsoft постарается выпускать как можно больше новых игр от студий внутри Activison Blizzard сразу в Game Pass.

18 января Microsoft объявила о сделке с Activision Blizzard. Разработчика множества именитых проектов для консолей и ПК покупают за $68,7 млрд. «Газета.Ru» писала о том, как игроки отреагировали на планы по такому значительному поглощению.

Game Pass — сервис от Microsoft, который за ежемесячную плату открывает бесплатный доступ ко множеству игр. Релизы обновляются и периодически появляются как новые проекты, так и те, которые выходили в прошлом.