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Названы три самых популярных ноутбука у россиян

AliExpress: россияне побили рекорд первой волны пандемии по покупкам ноутбуков

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Depositphotos

В январе 2022 года в России спрос на ноутбуки рекордно вырос, обогнав результаты апреля 2020 года, время первой волны пандемии и жестких ограничений для граждан, в 3,6 раза. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.

Аналитики отметили, что за первые три недели января спрос был в 4,8 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Специалисты AliExpress связали покупку ноутбуков с еще более активной подготовкой домашнего офиса из-за новой волны пандемии.

Они также назвали три самых популярных ноутбука у россиян за первые три недели 2022 года. На первом месте — Apple MacBook Air 13 с 8 Гб оперативной памяти, за который покупатели отдали 96 тыс. руб. Второе место у ноутбука IdeaPad Gaming 3 за 71 тыс. руб. Также в топ-3 вошел Apple Macbook Air 13 в комплектации с 16 Гб оперативной памяти (115 тыс. руб.)

В пятерку самых популярных моделей вошел ноутбук Lenovo IdeaPad 3 (42,3 тыс. руб.) и HONOR MagicBook Pro (69 тыс. руб.) В AliExpress отметили, что речь идет о росте спроса на ноутбуки именно от российских продавцов.

Ранее сообщалось, что южнокорейская компания Samsung запатентовала ноутбук со съемным складным экраном. Устройство представлено как ноутбук-трансформер со съемным дисплеем, который тоже может складываться вдвое.

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